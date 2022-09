Notre-Dame: trailer e foto della miniserie Netflix

Le vite dei pompieri impegnati nel rogo di Notre-Dame raccontati in una nuova miniserie Netflix, di cui vi mostriamo trailer e foto ufficiali.

Le vite dei pompieri impegnati nel rogo di Notre-Dame e le loro gesta in quella fatidica notte raccontati in una nuova miniserie Netflix in arrivo il 19 ottobre: vi mostriamo il trailer e le foto ufficiali, appena rilasciate.

La serie, scritta e diretta da Hervé Hadmar, vede nel cast Roschdy Zem, Caroline Proust, Magan Northam, Simon Abkarian, Alice Isaaz, Marie Zabukovec e Sandor Funtek.

Sinossi:

La serie ripercorre la notte dell’incendio alla cattedrale di Notre-Dame e parla dei destini di uomini e donne alle prese con i propri problemi. Mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina.

Leggi anche: