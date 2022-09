Microbiota: trapianto come strumento di terapia

La scoperta del trapianto microbiota si deve ai ricercatori dell’Università Cattolica, campus di Roma e dell’Università degli Studi di Trento. Il loro studio ha dimostrato che maggiore è il livello di attecchimento dei microrganismi trapiantati e più sono le possibilità di successo della cura.

Il trapianto di microbiota è una nuova frontiera terapeutica che abbraccia diversi settori della medicina, non solo la gastroenterologia, ma anche addirittura, ad esempio l’oncologia, (si è visto che l’efficacia di alcune terapie oncologiche è influenzata dal microbiota). In particolare, si è ormai fatta strada l’idea che il microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi che vivono in simbiosi nel nostro intestino svolgendo tantissime funzioni oltre a quella digerente, sia importante per la salute umana e abbia un ruolo importante sia per il tratto digerente, sia per il sistema immunitario, sia addirittura (attraverso il collegamento intestino-cervello operato dal nervo vago) per il sistema nervoso, con possibili riflessi su patologie complesse come sclerosi multipla e autismo.