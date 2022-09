Bullet Train: un promo preannuncia un’ora di contenuti extra nella versione Home Video

Un promo ufficiale di Sony Pictures relativo a Bullet Train promette più di un'ora di contenuti extra per l'action comedy con Brad Pitt.

20—Set—2022 / 9:52 AM

Dopo il passaggio cinematografico, Bullet Train si appresta ad arrivare anche nelle case dei cinefili, sia in versione digital (in uscita negli States il 27 settembre) e in Home Video (Blu-ray e 4K UHD disponibili sul mercato americano dal 18 ottobre): ecco dunque che Sony Pictures ingolosisce i fan con un promo ufficiale che promette più di un’ora di contenuti extra, tra cui interviste, papere sul set e numerosi easter egg.

Bullet Train è una action comedy con elementi thriller, diretta da David Leitch sulla base di una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz. Brad Pitt interpreta Ladybug, un assassino dalla leggendaria sfortuna determinato a portare a termine il suo nuovo compito senza troppi problemi, dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione – sul treno più veloce del mondo – con avversari letali provenienti da ogni parte del globo… tutti con obiettivi collegati ma contrastanti.

Leggi anche: