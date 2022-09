Cassian Jeron Andor, il membro dell'Alleanza Ribelle che abbiamo incontrato in Rogue One, sta per ricevere una nuova serie su Disney Plus.

La vera domanda è: cosa vi aspettate da Andor, la nuova serie Star Wars in arrivo? Cassian Andor (Diego Luna) è, a suo modo, il personaggio di Rogue One: A Star Wars Story. Presentato come una delle spie più spietate dell’Alleanza, la sua convinzione nella sua missione di porre fine all’oppressione imperiale lo porta non solo a sottoscrivere il piano di Jyn Erso (Felicity Jones) per razziare Scarif e recuperare i piani della Morte Nera, ma affrontare la fine per garantire che i dati escano dal pianeta e finiscano nelle mani dei ribelli.

I più attenti e ligi al dovere sapranno che Andor è in lavorazione dal 2017, è iniziato appena un anno dopo l’uscita di Rogue One. Vi ricordate anche come Rogue One sia stato accolto da fan e critici all’epoca? E’ stato un assaggio di quanto potesse essere bello lo “Star Wars moderno”.

Ovviamente, la Disney ha dato la priorità agli episodi VIII e IX, quindi non avremmo saputo della serie Andor fino al 2018, quando hanno annunciato ufficialmente lo show televisivo Andor.

Le riprese sono iniziate alla fine del 2020 nei leggendari Pinewood Studios di Londra. Ma come tutti sappiamo, il 2020-2021 è stato pieno di ostacoli per le produzioni in tutto il mondo e Andor non ha fatto eccezione, ogni progetto a cui la Disney stava lavorando è stato rimandato.

In origine, Stephen Schiff era lo showrunner della serie, ma nell’aprile del 2020 era stato sostituito da Tony Gilroy.

Ciò significava che sono state apportate alcune modifiche alla storia, indipendentemente dalla quantità e dall’estensione di queste modifiche, questa serie combinata di eventi ha reso la produzione una vera sfida.

La versione di Andor che abbiamo incontrato in Rogue One non è la stessa che vedremo in questa serie, la spia nel film è alla fine del suo viaggio.

Qui potremo vedere l’inizio del suddetto viaggio, gli alti e bassi e gli eventi che fanno di Cassian la spia spietata che farebbe qualsiasi cosa in nome della ribellione.

Avremo la possibilità di conoscere il personaggio, di conoscere il viaggio. Credo che Rogue One riguardi quello che è successo, un evento. E ora abbiamo la possibilità di vedere la storia del personaggio che avete incontrato lì. Da dove viene, perché è arrivato dove è arrivato. Si darà importanza anche al fatto che il personaggio sia un rifugiato, e che essere spostato da dove appartieni può cambiare una persona per sempre e questo è qualcosa che risuona davvero dentro di lui.

Alla Star Wars Celebration Anaheim 2022, anche la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha fatto riferimento al suo coraggio quando ha presentato il cast e i produttori della serie in uscita. E’ straordinario sia il sacrificio che Cassian Andor fa per la galassia che il modo in cui Diego Luna lo interpreta. Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

Cassian Andor: da migrante a rivoluzionario

In effetti, il fascino di Luna è un altro buon motivo per trascorrere più tempo con il personaggio di Andor. Ma considerando il suo status di spia ribelle, abbiamo raccolto qualche informazione sulla serie, completa di citazioni di alcuni membri del cast e dei produttori, per capire meglio chi è prima che inizi la sua missione e, potenzialmente, cosa significa concentrarsi su un personaggio i cui ultimi momenti sono già stati scritti.

La prima stagione di 12 episodi di Andor racconterà la storia del passaggio di Cassian Andor da rifugiato migrante a rivoluzionario. Come ha spiegato il creatore e showrunner Tony Gilroy a Celebration, “quei [primi 12] episodi ci porteranno un anno più vicini” al suo destino di Rogue One. La seconda stagione “riprenderà la storia nei prossimi quattro anni”.

Ciò significa anche che il suo adorabile droide schietto, K2-SO (Alan Tudyk), sarà poco presente nella prima stagione. Questo è un leggero cambiamento rispetto a dove era il programma nel 2019. Alla celebrazione di Star Wars di quell’anno, Tudyk è apparso sul palco per parlare del programma. Ma man mano che si sviluppava, il primo incontro della coppia è passato alla seconda stagione.

Sappiamo che Andor si è unito alla ribellione all’età di sei anni, probabilmente non capiva molte cose, ma non ne aveva bisogno. La rabbia può essere l’unica motivazione di cui qualcuno ha bisogno, specialmente se quella rabbia può essere diretta verso qualcosa di grande e potente come l’Impero Galattico.

Guardare il suo viaggio dal primo episodio di Andor a Rogue One sarà una delle cose più interessanti nei recenti media di Star Wars. La storia è ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One e si legherà al film.

“Alcuni di noi… devono di noi… abbiamo tutti fatto cose terribili per conto della Ribellione. Spie, sabotatori, assassini. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per la Ribellione. E ogni volta che mi allontanavo da qualcosa che volevo dimenticare… mi dicevo che era per una causa in cui credevo. Una causa per la quale ne valeva la pena. – le parole dello stesso Andor, da Rogue One.

La trama di Andor

Star Wars ritrae spesso i conflitti come “bravi ragazzi contro cattivi” e mentre siamo tutti d’accordo sul fatto che l’Impero Galattico sia malvagio fino in fondo, l’Alleanza Ribelle è tutt’altro che un gruppo di persone innocenti. Se i ribelli volessero sconfiggere l’Impero, non lo farebbero giocando in modo equo.

Per decenni, i volti dell’Alleanza Ribelle sono stati Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo. Rappresentavano la speranza in una galassia che ne aveva un disperato bisogno, ma c’è chi ha dovuto sporcarsi le mani per portare a termine il lavoro.

Sarà molto interessante vedere l’area grigia che questa serie esplorerà e di scoprire fino a che punto alcuni dei suoi membri sono disposti ad andare per completare la loro missione. C’è un limite che Cassian Andor non avrebbe superato? O si è impegnato per la causa a qualunque costo?

Verranno introdotti molti nuovi pianeti, personaggi e luoghi. Una delle cose che abbiamo preferito di The Mandalorian è l’atmosfera fresca che ha mentre sembra ancora Star Wars, penso che possiamo aspettarci qualcosa di simile con Andor.

È la prima volta che avremo il punto di vista di un agente dell’Alleanza Ribelle nei media mainstream, il che è super eccitante.

Il clamore per questa serie non è così grande come lo era con serie come Obi-Wan Kenobi o The Book of Boba Fett, il che è comprensibile, sono stati i personaggi preferiti dai fan per decenni. Ma probabilmente una volta finita la prima stagione di Andor, diventerà un nuovo personaggio preferito dai fan.

La prima stagione, nel frattempo, vede Cassian già spostato dal suo pianeta natale dall’Impero, e presto vede il suo secondo pianeta cadere sotto la sua presa. Come ha detto Luna, Il pianeta è completamente smantellato in un modo coloniale. L’Impero si sta espandendo rapidamente. Stanno spazzando via chiunque si metta sulla loro strada. Gli echi della precedente influenza dell’Impero sulla sua vita saranno visti anche tramite flashback, uno dei quali sembra verificarsi nel trailer, a condizione che il ragazzo con la tunica giallo-oro sia Cassian.

Gli spettatori vedranno anche Cassian versare più sangue per raggiungere i suoi obiettivi. Anche se, come ha detto Luna, questi obiettivi sono piuttosto egoistici all’inizio della serie. Cassian è motivato dalla rabbia che il suo spostamento per mano dell’Impero albergava dentro di lui. Ma a questo punto è anche un ragazzo abbastanza nichilista, quindi anche il concetto di ribellione gli sembra inutile.

Ritorno a Coruscant

La serie si concentrerà anche su Mon Mothma, l’enigmatico leader ribelle introdotto in Return of the Jedi (interpretato da Caroline Blakiston) che ha continuato a guidare la Nuova Repubblica nei romanzi e nei giochi ambientati dopo quel film. All’inizio degli anni 2000, Genevieve O’Reilly è stata scelta per interpretare una giovane Mon Mothma per una scena in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith destinata a stabilire la prima forma di Alleanza Ribelle, ma è stata tagliata.

Tuttavia, l’attore è tornato come personaggio in Rogue One e in Star Wars Rebels. Ritorna ancora una volta in Andor come una storia quasi parallela a quella di Cassian durante la prima stagione. Infatti, anche se le loro storie si incrociano, non si incontreranno durante i 12 episodi iniziali.

Invece, è ancora su Coruscant che tenta di creare un’opposizione mentre si trova in un Senato Galattico sotto il controllo elettrico dell’imperatore Sheev Palpatine (un Ian McDiarmid presumibilmente invisibile). E i suoi sforzi la renderanno una parte fondamentale degli eventi che hanno portato alla distruzione della Morte Nera.

“È un tale dono tornare in questo ruolo. Come attori, ci uniamo a qualcosa per una serie o un’opera teatrale. Se sei fortunato, investi in un personaggio per forse tre anni”, ha detto O’Reilly durante la presentazione della Celebrazione. “Ho interpretato questo personaggio quasi 17 anni fa.

La serie presterà anche del tempo all’Impero. Dal momento che la serie si svolge cinque anni prima sia di Rogue One che dell’originale Star Wars, l’aspetto della galassia sarà familiare. È un periodo buio attraverso le stelle e anche se l’Impero costruisce fortezze e fabbriche incontaminate, è un periodo oscuro. E quello sguardo è replicato fedelmente nelle immagini fisse e nel trailer che Lucasfilm e Disney hanno pubblicato finora.

È anche un momento in cui la ribellione è nelle menti di più di Mon Mothma. Grazie alle serie animate e ad almeno un videogioco, sappiamo che anche altri personaggi stanno cercando di costruire una forte resistenza all’Impero. Inoltre, per un’ulteriore triangolazione di altri eventi, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) ha lasciato Tatooine solo cinque anni prima e il Bad Batch è fuggito dalla distruzione dell’impianto di clonazione di Kamino altri quattro anni prima ancora.

Il punto: Cassian potrebbe facilmente imbattersi in Wrecker, Hera Syndulla, “Fulcrum” o altri personaggi che popolano la galassia poco prima della Battaglia di Yavin.

Considerazioni finali

Nel frattempo, la sua base operativa – secondo Luna, comunque – è il pianeta in cui è fuggito. Il suo nome è ancora sconosciuto, ma i suoi scorci nel trailer ricorderanno ai fan la luna di Yavin IV e la sua vegetazione lussureggiante. Quella bio-risorsa potrebbe essere la vera ragione dello sforzo di colonizzazione imperiale. Certo, quella potrebbe essere la casa originale di Cassian e il mondo più sviluppato delle strutture in pietra è il luogo in cui è fuggito.

E poiché la storia di Mon Mothma sarà raccontata nella serie, ci aspettiamo di vedere molto di più Coruscant, il mondo della capitale imperiale. Considerando il modo in cui è stato rappresentato nella trilogia prequel, presumiamo che verrà mostrato un livello maggiore di disuguaglianza, con i piani superiori dei grattacieli riservati ai compari imperiali e i piani inferiori che ospitano (o meno) le classi inferiori. I pochi scorci del pianeta nel trailer lo suggeriscono.

Come accennato, il personaggio sarà molto più egocentrico dell’uomo che abbiamo visto in Rogue One. Sarà altrettanto spietato, però, e il cambiamento nel suo modo di essere e dei suoi intenti sarà una parte importante del suo arco narrativo.

Quando avete visto Cassian nei cinque anni prima di Rogue One, non credereste che fosse capace di quello che ha fatto nel film. Inoltre la serie illustrerà il viaggio del personaggio da l’egoismo più sfrenato a un atto veramente disinteressato.

Ci ricorda di cosa siamo tutti capaci, sai? Non importa quanto ti senti lontano dall’essere effettivamente parte del cambiamento. Mi piace perché sento sempre, con Star Wars, che finisce per essere molto pertinente e, oggi, viviamo in un mondo che ha bisogno di noi coinvolti. E questa è una storia su quel risveglio.

O’Reilly ritorna ancora una volta come Mon Mothma. Anche se la sua situazione nel teaser sembra la più terribile poiché nota che gli occhi dell’Impero sono ovunque e persino il suo linguaggio del corpo parla a un livello di sorveglianza senza precedenti riguardo alle sue azioni.

Appariranno anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough e Kyle Soller, mentre Forest Whitaker tornerà nei panni del ribelle ribelle Saw Gerrera, un personaggio che ha interpretato per la prima volta in Rogue One alla fine della sua vita, ma da allora ripreso (in precedenza nella sua sequenza temporale) in Rebels and the Star Wars Jedi: Fallen Order videogioco.

Skarsgård e Arjona saranno in prima linea nel primo episodio poiché Cassian dovrà affrontarli nel giorno peggiore della sua vita. Secondo Gilroy durante la presentazione della Celebrazione, il personaggio di Skarsgård, Luthen Rale, è un leader ribelle, ma lo scrittore ha anche notato che la descrizione è una sorta di piatto della compagnia, suggerendo che potrebbe esserci molto di più nel personaggio. Arjona è anche, presumibilmente, un membro dell’Alleanza. E se bisogna credere ai sottotitoli del teaser, il personaggio di Shaw si chiama Maarva.

Nel trailer si intravede anche il personaggio di Gough, un Imperiale di una certa fascia, affiancato da Death Troopers. Non è chiaro chi sia, ma considerando lo spionaggio al centro del programma, potrebbe essere un agente del controspionaggio che lavora per conto dell’Impero o il governatore militare installato nel mondo adottivo di Cassian. E parlando di Imps, il trailer ha anche rivelato che Anton Lesser di Game of Thrones apparirà anche come membro del regime dell’Imperatore.

Dall’aspetto delle cose nell’anteprima, il personaggio di Soller sembra essere un membro di una forza di difesa locale, anche se il precedente scatto di lui in una struttura di ricerca o detenzione imperiale suggerisce che la difesa che monta potrebbe alla fine fallire.

Proprio come Rogue One stesso, Gilroy entra nella storia nel suo secondo capitolo. Jared Bush ha originariamente sviluppato la serie con Stephen Schiff di The Americans impostato come showrunner. I rigori dello sviluppo alla fine hanno cambiato quei piani e Gilroy è stato invitato ad assumere il controllo. Schiff è anche ancora uno scrittore di episodi con il fratello di Gilroy, Dan Gilroy, e Beau Willimon di House of Cards che si uniscono a loro.

E sebbene l’universo di Star Wars si presti a nozioni più binarie di luce e oscurità, Gilroy ha suggerito che un certo livello di ambiguità farà parte della serie.

“Tratto tutti allo stesso modo. Amo tutti i miei personaggi. Non mi interessa chi sono”, ha spiegato. “Li ho vissuti tutti e se hai intenzione di scrivere 1500 pagine o 24 episodi di una serie tv, è meglio che tu abbia alcune persone davvero importanti dalla parte della scrittura.”

Sebbene Gilroy intendesse dirigere i primi tre episodi, la pandemia di Covid-19 ha alterato i suoi piani con Toby Haynes di Black Mirror che ha assunto quei compiti. Ben Caron e Susanna White servono anche come registi degli episodi. I produttori esecutivi includono Kennedy, Gilroy, Luna e Sanne Wohlenberg. Apparendo a Celebration, Wohlenberg ci ha detto che gli eventi della serie attireranno naturalmente “paralleli alla vita reale, al mondo reale”. “Ecco perché il pubblico trova tali connessioni con quelle storie”, ha detto Wohlenberg. “Ed è per questo che sono sempre rilevanti e un vero regalo.”

La serie debutterà con la sua prima stagione di 12 episodi il 31 agosto. le riprese della seconda stagione, anch’essa pianificata in 12 episodi, inizieranno a novembre.