Veterinario: visite gratis per chi ha difficoltà economiche in Veneto

In Italia il primo comune ad aderire al progetto Banca delle Visite Pet è Mogliano Veneto. È un circuito solidale che aiuta le famiglie in difficoltà economica che non riescono a curare tempestivamente la salute dei propri animali domestici. Il progetto è stato lanciato dalla fondazione Banca delle Visite Onlus in collaborazione con Audens srl. Per aderire al progetto si deve avere un Isee inferiore a 12mila euro. La situazione di difficoltà deve essere segnalata ad associazioni o a enti del territorio.

Siamo da sempre molto attenti a questi temi e il nostro obiettivo è quello di diventare a tutti gli effetti una città amica degli animali. In questi anni gli animali hanno assunto un ruolo sempre più importante nelle famiglie, assicurando a molte persone una condizione di benessere emotivo. Non appena abbiamo sentito di questo progetto, abbiamo deciso di aderire, versando un contributo economico per coprire le prime visite delle famiglie moglianesi in difficoltà, le quali rischierebbero di trascurare la salute dei propri amici animali.

Davide Bortolato, il sindaco di Mogliano Veneto

L’Enpa patrocinerà il progetto mettendo a disposizione alcuni ambulatori sociali inseriti nelle grandi città. Banca delle Visite Pet è l’ingrandimento al mondo veterinario di un progetto nato per l’uomo da parte della stessa onlus nel 2017. I cittadini possono appoggiare il progetto con donazioni libere. I veterinari possono offrire visite mensili gratis, esami e cure a chi fa richiesta di accesso e ricopre i requisiti necessari.

Soprattutto chi vive da solo, in questi anni ha condiviso ogni cosa unicamente con il proprio animale domestico, un fedele amico nei momenti di gioia e anche in quelli più bui. Cani e gatti sono diventati spesso l’unica fonte compagnia, ma troppe persone, a causa della crisi economica che stiamo attraversando, non possono garantire loro l’assistenza sanitaria minima, come ad esempio i vaccini. Abbiamo deciso di metterci al loro fianco, rendendo la salute davvero accessibile a tutti.

Michela Dominicis, presidentessa della fondazione Banca delle Visite Onlus