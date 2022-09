Offerte eBay: console Nintendo Switch OLED in sconto con il coupon

Le offerte di eBay permettono di acquistare oggi una console Nintendo Switch OLED fruendo di un prezzo scontato e molto interessante, considerando nello specifico che la piattaforma da gioco Nintendo può essere acquistata su eBay fruendo del nuovo codice sconto di settembre.

Parliamo del coupon SETT22, utilizzabile un massimo di due volte ad account, che permette di ottenere uno sconto sul prodotto che ammonta esattamente al 15%. Al fine di mettere mano sulla console Nintendo utilizzando il nuovo sconto non vi rimane che recarvi a questo link e applicare il coupon in questione prima di concludere l’acquisto.

L’offerta in questione permette di conseguenza di mettere mano su Nintendo Switch OLED su eBay a un prezzo di soli 296€, il quale risulta a dir poco competitivo visto lo sconto che viene applicato, e non è da lasciarsi scappare per chi cercava un buon motivo per passare alla nuova console Nintendo.

Con una nuova colorazione bianca, l’edizione OLED di Nintendo punta a offrire agli utenti un’esperienza ancora migliorata grazie alla presenza di uno schermo proprio di questo tipo, il che rende il gaming in portabilità di sicuro superiore in qualità.

