Multe: aumenta il costo a causa dell’inflazione

Tutto ha un aumento: si parte dagli alimenti, poi si passa al gas e all’energia e ora anche alle multe. Pare che tutto sia dovuto all’inflazione, ma sulle multe sembra abbia creato un problema minore rispetto ad altri aumenti. In verità, non è vero. Ogni giorno migliaia di persone prendono una multa e dal 2023 si rischia che il loro aumento sia salatissimo. Ecco la spiegazione: il loro aumento è parallelo all’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative. Il Nuovo Codice della Strada, dal 1 gennaio 2023, le multe avranno il 10% di incremento.

L’aumento delle tariffe a quanto porterà l’ammontare delle multe nel 2023? In pratica, si passerà da 42 a 46 euro per un divieto di sosta. Per la multa relativa all’uso di cellulare in macchina andrà dai 165 ai 181 euro. Per chi supera il limite di velocità fino a 40 km7h la multa sale da 543 a 597 euro. Infine, per accesso abusivo a zone a traffico limitato si va da 83 a 91 euro.

La problematica resta sempre la stessa. Insomma, l’inflazione provoca l’elevato aumento delle bollette, poi i rincari degli alimenti, della benzina e di molto altro. Le multe sarebbero solo la goccia che fa traboccare il vaso. Si rischia un periodo nero per gli automobilisti che potrebbero arrivare a non pagare o a pagare solo in parte le multe rincarate.