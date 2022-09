Constantine: la serie TV di J.J. Abrams non verrà sviluppata

Dopo che è stato annunciato lo sviluppo del film sequel di Constantine con Keanu Reeves, è stato cancellato il progetto riguardo alla serie TV sullo stesso John Constantine che avrebbe dovuto portare avanti la Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams.

Oltre alla serie TV su John Constantine, HBO Max non porterà avanti neanche il progetto su Madame Xanadu, altro personaggio tratto dai fumetti della DC Comics. In entrambi i casi dietro la produzione ci doveva essere la Bad Robot. Il telefilm su John Constantine era stato annunciato nel 2021. Proseguono quindi le cancellazioni da parte della piattaforma streaming legata alla Warner Bros. Discovery, iniziate con il lungometraggio su Batgirl.

Ricordiamo che John Constantine è stato introdotto per la prima volta nel 1985 nei fumetti DC Comics e ha guadagnato la sua serie nel 1988. Constantine è stato recentemente interpretato da Matt Ryan nella breve serie della NBC, e successivamente è comparso anche in Legends of Tomorrow. Prima dell’interpretazione televisiva di Ryan, l’amato personaggio è stato interpretato da Keanu Reeves nel film del 2005 diretto da Francis Lawrence che, come già indicato, si appresta ad avere un sequel.

