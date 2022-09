V/H/S/99: il teaser trailer del film horror

Farà il suo esordio al Toronto International Film Festival il film V/H/S/99, capitolo sequel della saga di V/H/S, e sarà successivamente disponibile sulla piattaforma Shudder dal 20 ottobre. Nel frattempo è stato diffuso il teaser trailer del progetto.

Ecco il filmato di presentazione di V/H/S/99.

Il film è stato descritto come una storia che torna indietro al periodo punk rock delle videocassette, per portare verso il nuovo millennio. In V/H/S/99 una vhs trovata da un adolescente porterà delle terribili rivelazioni.

Il cast del progetto vede presenti Maggie Levin (Into The Dark: My Valentine), Johannes Roberts (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), Flying Lotus (Kuso), Tyler MacIntyre (Tragedy Girls), e Joseph & Vanessa Winter (Deadstream).

Il produttore Michael Schreiber ha dichiarato:

I fan del franchise adoreranno V/H/S/99. Ogni nuovo film della serie ci offre la possibilità di far esibire un gruppo di nuovi e talentuosi filmmaker, e sono entusiasta del lavoro che hanno realizzato.

Il primo lungometraggio su V/H/S è uscito nel 2012, e ad esso sono seguiti altri tre capitoli, come V/H/S/2, V/H/S: Viral, V/H/S/94 e lo spin-off Siren. E poi ancora è stata distribuita una miniserie V/H/S: Video Horror Shorts, pubblicata su Snapchat.