Huawei Mate 50: la serie ha vetri così resistenti da poter frantumare delle noci

Frantumare delle noci con i propri smartphone? Di sicuro non una buona idea, anche sei prossimi Mate 50 sono resistenti al punto di riuscirci, come mostrato.

Capita spesso che dei produttori di smartphone quasi esagerino con alcune specifiche tecniche, e stando a quanto emerso Huawei si trova attualmente nella situazione in cui i suoi nuovi Mate 50 saranno in grado di far parlare dei propri schermi, per quel che riguarda tutti e 4 i modelli della serie.

Abbiamo a che fare con il Kulun Glass, che a quanto pare, stando ai test effettuati, è in grado di offrire delle protezioni semplicemente fuori di testa, con la compagnia che vuole rimpiazzare i vecchi vetri dei device con la nuova tecnologia, fra le altre cose.

Parliamo di vetro resistente ai graffi e difficile da rompere con cadute e non sole, al punto che è possibile riuscire a rompere delle noci con i propri smartphone senza che ci siano alcun tipo di danni o tagli sul display, un risultato di sicuro impressionante. Ovviamente, non troviamo neanche problematiche con lo scorrimento.

Gli impatti non sono quindi a quanto pare un problema del nuovo vetro Kulun, creato con 24 ore di alte temperature, 108 materiali grezzi microcristallini e varie procedure, assieme a un processo di fusione a 1600 gradi di metalli preziosi, di sicuro quindi una procedura non semplice, ma che sta dando i suoi risultati.