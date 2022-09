Bayonetta 3: un video riassume la storia dei primi due capitoli

Nintendo ha pubblicato un nuovo video che riassume la storia dei primi due capitoli di Bayonetta, in vista dell'arrivo del terzo capitolo.

Nintendo ha pubblicato un nuovo video di Bayonetta 3 che ha l’obiettivo di riassumere la storia dei primi due episodi, in vista dell’arrivo del nuovo capitolo. Se quindi non avete avuto modo di recuperare i primi due capitoli o volete rinfrescarvi la memoria, questa è l’occasione giusta per farlo. Vediamo il filmato :

Annunciato nel 2017, Bayonetta 3 vedrà la Strega di Umbra unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione.

I giocatori potranno sfruttare le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci, aiutandola così a respingere una forza oscura che rischia di gettare l’umanità nel caos.

Bayonetta 3 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.