Alone in the Dark: aperti i preordini su Amazon

Su Amazon sono aperti i preordini di Alone in the Dark, gioco in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e che riporta la saga alla villa Derceto, con un approccio a metà tra il reboot e il remake: definito dagli sviluppatori come una rivisitazione dell’originale, il gioco è prenotabile al prezzo di 59,99€.

La data d’uscita di Alone in the Dark è ancora un mistero: su Amazon troverete come data provvisoria il 31 dicembre di quest’anno, ma ovviamente potrebbe cambiare (e considerando che ancora non è noto il periodo di lancio, potrebbe slittare al 2023.







Questa lettera d’amore per versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto.

Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

