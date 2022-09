The Winchesters arriva l’11 ottobre: ecco il nuovo trailer della serie prequel di Supernatural

L’11 ottobre arriva su The CW The Winchesters, serie prequel di Supernatural: il nuovo trailer è dedicato al personaggio di Mary.

Il produttore del telefilm è Jensen Ackles, che riprenderà il suo ruolo di Dean Winchester, ma farà la parte del narratore. Nel progetto sarà coinvolta anche la moglie di Jensen Ackles, Daneel Harris. E poi ancora il telefilm vede coinvolti Machine Productions, Warner Bros. Television e CBS Studios. Gli altri produttori sono Robbie Thompson e Glen Winter.

Lo stesso Jensen Ackles ha dichiarato:

Dopo la conclusione di Supernatural, alla fine di ben quindici stagioni, sapevamo che non era veramente finita. Perché, come diciamo noi, niente finisce veramente. Quando Daneel e io abbiamo fondato la casa di produzione Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che avremmo raccontato sarebbe stata quella di John e Mary Winchester, o comunque una storia di origini legata a Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più dei suoi genitori e sul loro rapporto d’amore, e per questo sono entusiasta d’iniziare questo nuovo viaggio.