Offerte Amazon: Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul set completo Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack perfetto per le simulazioni a un prezzo nettamente ridotto, visto che anche se non si parla del minimo storico visto su Amazon abbiamo a che fare con un bundle davvero interessante e completo.

Al fine di mettere mano sul prodotto dovete accedere solamente alla pagina ufficiale del prodotto, la quale permette di procedere con l’acquisto a un prezzo nettamente scontato, considerando che viene richiesta una somma non indifferente.

Il prezzo a cui il set Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack viene proposto è di 155,99€, con una riduzione che ammonta esattamente al 35% rispetto al totale, che abbassa quindi la somma in maniera alquanto consistente in questo momento.

Troviamo in questo set Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack tre diversi dispositivi: Joystick, Manetta e Pedali, il quale risulta compatibile su PC per gli utenti amanti della simulazione, con varie tecnologie pensate al fine di fornire la massima immersione, sia per quel che concerne i pedali di fascia alta, e sia per quanto riguarda il resto dei device, fra cui anche la levetta.

