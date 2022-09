Fratelli in Affari: Drew e Jonathan Scott firmano un nuovo accordo di tre anni

Gli appassionati di Fratelli in in Affari possono stare tranquilli, i fratelli Drew e Jonathan Scott hanno firmato un accordo triennale con HGTV che permetterà loro di realizzare nuovi episodi dello show che in Italia è trasmesso da Sky Uno e Cielo.

L’accordo firmato da Drew e Jonathan Scott consentirà alla loro casa di produzione, la Scott Brothers Entertainment, di realizzare altri programmi e reality. Tutto ciò sarà fatto in partnership con Warner Bros. Discovery.

Kathleen Finch di Warner Bros. Discovery ha dichiarato a riguardo:

La nostra lunga collaborazione di successo con Drew e Jonathan è basata sulla loro creatività illimitata, e sulla loro capacità di costruire una connessione profonda con il pubblico. Si tratta di star che costantemente riescono ad attirare l’attenzione dei fan, al di là della piattaforma, e questo nuovo accordo consentirà di portare loro a sviluppare ancora più contenuti divertenti, innovativi e capaci di entusiasmare il pubblico per gli anni avvenire.

Ricordiamo che il programma televisivo Fratelli in Affari è iniziato nel 2011, ed è andato in onda, fino ad ora, per sette stagioni. In ogni episodio i gemelli Scott aiutano una coppia a costruire la casa dei loro sogni.