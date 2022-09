Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 22 settembre

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 22 settembre 2022. Si tratta di Ark: Survival Evolved e Gloomhaven.

Ark:Survila Evolved è un survival game ambientato su di un’isola misteriosa, in cui i giocatori devono cacciare, coltivare e creare oggetti per sopravvivere. Per difendersi dai predatori i giocatori potranno utilizzare sia armi rudimentali come lance, accette e picconi (costruibili con oggetti che si raccolgono sull’isola come legno e pietre) sia armi da fuoco.

Gloomhaven, invece, è un RPG tattico con meccaniche dungeon crawler e adattamento dell’omonimo gioco da tavolo di Asmodee.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.