Eat the Rich: la saga GameStop, trailer e foto della docuserie Netflix

L’assurdo e famigerato “Caso Gamestop” che ha sconvolto il sistema borsistico americano nel 2021 ha suscitato l’attenzione di diversi filmmaker: Eat the Rich: la saga GameStop è uno dei progetti in merito andati in porto, e arriverà su Netflix il 28 settembre, con una miniserie in tre episodi che segue un gruppo di millennial perdigiorno che si mobilitano online per salvare l’amato GameStop dalle grinfie dei pezzi grossi di Wall Street, in uno scontro alla Davide e Golia dei tempi nostri. Ecco trailer e foto ufficiali della serie.

Una produzione di Story Syndicate con The Wall Street Journal Studios. Tra i produttori esecutivi compaiono Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin, Julie Gaither e Jack Youngelson. La serie è diretta da Theo Love.

Sinossi:

Questa docuserie vivace e divertente prodotta dai cineasti premiati agli Emmy e agli Oscar Dan Cogan e Liz Garbus, segue la folle avventura di un gruppo di disadattati che si mobilitano online per salvare GameStop, un’azienda che adoravano da piccoli. Organizzandosi su Reddit, TikTok e Discord, il gruppo sfrutta l’era moderna di investimenti facili per bloccare il cinico complotto di Wall Street di distruggere l’azienda. Mandando le azioni “nella stratosfera” questi millennial pensano di vincere la lotta contro il sistema una volta per tutte, ma un piccolo gruppo può davvero competere con Wall Street? La frenesia del mercato che ne segue vede legioni di investitori non professionisti schierati contro i pezzi grossi dei fondi speculativi, dando alla storia un taglio da scontro epico alla Davide e Golia. Con accesso esclusivo ai leader della comunità di wallstreetbets alla base del breve movimento di rivolta, insieme a persone comuni che sono salite sul treno di GameStop in corsa e luminari della finanza, Eat the Rich: la saga GameStop presenta in chiave umoristica gli improbabili personaggi che hanno introdotto l’ultimo terremoto nei movimenti di denaro mondiali.

