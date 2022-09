Assassin’s Creed: Mirage, preordine Amazon per Xbox e PlayStation ora disponibile

Assassin's Creed Mirage è ora disponibile per il preordine nelle versioni per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, sia in edizione Standard che Deluxe.

La piattaforma Amazon permette di acquistare in preordine Assassin’s Creed Mirage in versione PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco è disponibile sia in versione Standard al prezzo di 50,82 euro che in versione Deluxe al prezzo di 60,99 euro. La versione deluxe di Assassin’s Creed Mirage include:

Completo ispirato a Prince of Persia

Livree per aquila e cavalcatura

Armi

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Assassin’s Creed: Mirage è il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft. Il gioco sarà ambientato nella Baghdad del IX secolo e avrà come protagonista un personaggio proveniente da Assassin’s Creed Valhalla: Basim, un comune ladro in cerca di risposte e giustizia, che si ritrova coinvolto nelle questioni degli assassini. Questo capitolo, inoltre, ritorna verso le origini della saga con un gameplay più focalizzato sullo stealth e su elementi come il parkour.

Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito per accedere alla pagina ufficiale del gioco e mettere di conseguenza mano sul prossimo capitolo di Assassin’s Creed in arrivo nel 2023.

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.