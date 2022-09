Silent Hill è uno dei franchise horror più amati di sempre. Nata sulla prima ed indimenticabile PlayStation, la serie Konami fece il suo debutto nel 1999, sconvolgendo i canoni e gli stilemi imposti dall’allora titolo di riferimento per il genere (Resident Evil) e dando forma ad un’esperienza videoludica da brivido, ancora oggi rimasta insuperata per regia e direzione artistica.

Sebbene la serie sia ormai dormiente da un bel po’, negli ultimi anni Silent Hill è tornato ad essere al centro di numerose indiscrezioni e voci di corridoio con rumor che spaziano dall’esistenza di un presunto Remake di Silent Hill 2, fino ad arrivare al famigerato Overdose di Hideo Kojima e ai leak degli ultimi giorni.

Ma c’è davvero qualcosa di concreto dietro il ritorno dell’iconica nebbia? Facciamo il punto, ricapitolando tutto quello che sappiamo sul presunto nuovo capitolo di Silent Hill.

Da P.T. a Overdose

Era il 2014 quando Konami pubblicò P.T., lo storico Playable Teaser di quello che sarebbe dovuto essere il nuovo capitolo dell’iconica serie horror: Silent Hills. Reso disponibile tramite download gratuito, P.T. riuscì a far breccia nel cuore degli appassionati grazie ad una regia magistrale, atmosfere da brivido e trovate geniali frutto della collaborazione tra Hideo Kojima ed il regista messicano Guillermo Del Toro. Come di certo ricorderete, però, Silent Hills non arrivò mai a vedere la luce e sfortunatamente ai fan altro non rimase che il ricordo di quella che ancora oggi viene considerata come uno dei più brillanti contributi alla modernità del genere.

Non è un caso, infatti, che P.T. continui ancora a far scuola, ispirando l’operato di altre software house e dei fan più affezionati.

Un dato che a quanto pare non ha di certo lasciato indifferente Hideo Kojima che più volte si è detto disposto a tornare sul genere horror in quanto convinto di poter creare un gioco “più terrificante” di qualsiasi altro esponente del genere.Sebbene il divorzio tra Kojima e Konami sia stato alquanto burrascoso, c’è chi pensa però che un riavvicinamento tra i due sia tutt’altro che impossibile. Stando a quanto riportato nel 2019 da un report sarebbero in corso delle trattative tra Konami e Hideo Kojima per riportare in vita il brand. Un’indiscrezione che ad oggi resta ancora non confermata.

Tuttavia, il fatto che Konami abbia rinnovato il trademark di Silent Hill nel marzo 2022 non è un mistero, ma stando alle chiacchiere che si rincorrono da mesi la software house sarebbe al lavoro addirittura su più di un progetto legato al franchise. Tutte voci che negli ultimi anni hanno trovato da più parti piccoli o grandi agganci al loro sostegno. I mormorii più recenti e quelli più fondati per il momento sembrano provenire da Dusk Golem, leaker noto per aver anticipato correttamente diverse novità del settore, dalle caratteristiche di Resident Evil: Village all’annuncio dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, passando per il reveal di Monster Hunter: Rise e molto altro ancora.

Già nel 2020, Dusk Golem aveva lasciato trapelare la possibilità che il reboot di Silent Hill potesse mantenere molti degli elementi dell’originale, magari affiancando ai nuovi personaggi alcuni membri del vecchio cast. Tuttavia è proprio di pochi mesi la pubblicazione su Twitter da parte di Dusk Golem di alcune immagini relative ad uno dei giochi in sviluppo associabili al brand. Una mossa che gli è costata nientemeno che il ban da Twitter, avvenuto proprio a causa della diffusione delle immagini leak e subito dopo rimosse per violazione di copyright. Un dato che, come capirete, non fa altro non fa che contribuire ad avvalorare l’autenticità del materiale mostrato.

Come se non bastasse, Dusk Golem ha inoltre proseguito la sua opera anche su ResetEra, spiegando che il titolo relativo al brand Silent Hill a cui si riferisce sarebbe il risultato del lavoro congiunto di più studi e che vedrebbe coinvolta anche Sony, confermando che le immagini sarebbero relative ad una build un po’ datata, risalente al 2020. Gli screenshot e gli artwork diffusi risultarono all’epoca senz’altro interessanti per diversi motivi. Oltre ad essere notevolmente dettagliato, il materiale postato suggeriva anche il coinvolgimento di Kojima Productions nello sviluppo del progetto. Una delle immagini, infatti, includerebbe anche il volto di un personaggio femminile le cui sembianze non sembrano essere del tutto nuove al pubblico.

Nel novembre 2021, infatti, il sempre misterioso Hideo Kojima aveva annunciato di star “sperimentando” in studio con una serie di sessioni di motion Capture. Protagonista delle stesse era appunto una giovane attrice, le cui fattezze ricordano fortemente quelle del personaggio ritratto nell’immagine leak.

We are experimenting all the time with the staff within Kojima Productions. pic.twitter.com/MOEn1EZhmx — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 18, 2021

Senza dimentica che c’è un altro elemento da citare che riguarderebbe anche la possibile collaborazione di Masahiro Ito al progetto. Tra il materiale diffuso, infatti, vi è infatti anche un artwork realizzato proprio dal celebre artista già responsabile in passato del design dei mostri che infestano la serie. È stato proprio quell’artwork, infatti, a far scattare la violazione del diritto di autore, fattore che non fa altro che aumentare la validità delle informazioni divulgate dal leaker.

Ad alimentare ulteriormente le speranze dei fan sul possibile ritorno di Silent Hill o per meglio dire di Silent Hills, ci ha pensato poi recentemente anche il noto insider Tom Henderson, anch’esso noto all’interno dell’industria per aver anticipato correttamente alcuni annunci (tra i più recenti figura la line-up completa dell’Assassin’s Creed Showcase). Qualche mese fa, infatti, Henderson ha riferito di aver avuto modo di dare uno sguardo ad alcuni filmati di un nuovo gioco horror sviluppato da Hideo Kojima. Stando a quanto riferito dal leaker, il gioco si chiamerebbe Overdose e sarebbe un titolo in terza persona abbastanza simile a Silent Hills con Margaret Qualley (Mama in Death Stranding) tra i protagonisti e con la la possibilità di giocarlo anche prima persona. Il fatto che Kojima Productions abbia richiesto la pronta rimozione del leak la dice lunga sulla sua presunta autenticità.

Project Sakura e la demo in stile P.T.

In questo quadro contorto di voci e leak che si rincorrono, trova spazio anche l’indiscrezione relativa all’esistenza di un possibile remake di Silent Hill 2, uno dei capitoli della serie più amati dagli appassionati, che vedrebbe Bloober Team al timone dei lavori. Nel giugno del 2021, infatti, Konami e lo studio responsabile di The Medium avevano annunciato una partnership mirato allo sviluppo congiunto di un misterioso progetto finora mai svelato.

Un’indiscrezione che sembra trovare fondamento nella recente pubblicazione di alcuni screenshot che confermerebbero di fatto l’esistenza del nuovo progetto.

Le immagini, pubblicate da alcuni leaker su ResetEra, mostrerebbero alcune sezioni di una demo messa a punto dal team di sviluppo prima di ottenere il via libera da Konami nell’estate del 2018. O almeno, questo è ciò che sostiene Dusk Golem che ha confermato che le immagini trapelate sarebbero reali, ma ben lontane dal gioco che starebbe prendendo forma presso lo studio di sviluppo incaricato.

Ma non è tutto: tra le ultime immagini trapelate in rete, è possibile notare anche la presenza di una scheda con titolo “Silent Hill Playable Concept “Sakura“, che sembra essere una demo giocabile in stile P.T. in esclusiva per PS5, affidata a un team giapponese. A dire il vero, bisogna sottolineare che il materiale era già emerso in passato, ma ora sono stati ora inseriti in un contesto un po’ più dettagliato, oltre ad essere maggiormente visibili.

Come potete vedere, stando a quanto riportato nella scheda, Project Sakura dovrebbe essere una sorta di “demo giocabile” riferita al vero e proprio nuovo capitolo di Silent Hill. Questa sorta di teaser sarebbe dovuto uscire già nel 2021 in esclusiva su PS5, ma è stato evidentemente posticipato a data da precisare. Intervenuto anche su questa questione, Dusk Golem ha poi di fatto confermato l’esistenza di Project Sakura invitando i fan a prestare attenzione in quanto in rete sta già circolando lo script completo del gioco.

Insomma, al momento, il destino di Silent Hill sembra essere ancora avvolto dalla stessa nebbia che avvolgeva le strade della fredda cittadina del Maine. Stando a diversi insider, i piani di Konami per il rilancio della sua serie horror sembrano prevedere tre progetti ben distinti: un nuovo capitolo di Silent Hill, il remake di Silent Hill 2 e un gioco a episodi. Uno di questi progetti potrebbe già essere annunciato questa sera in occasione dello State of Play di Sony, che come sappiamo sarà ricco di novità ed annunci che riguardano maggiormente le produzioni nipponiche e se dovessimo azzardare un’ipotesi non è così impossibile che trovi spazio tra questi anche il reveal del remake di Bloober Team.

Non dobbiamo poi dimenticarci che il Tokyo Game Show è ormai alle porte e sebbene non abbia più la stessa influenza mediatica di un tempo, non è detto che non possa rivelarci delle sorprese. Che i tempi siano davvero maturi per l’annuncio di un nuovo Silent Hill? Per scoprirlo, non possiamo far altro, come sempre, che attendere sperando di poter ben presto varcare i confini di un nuovo orrore, l’unico in grado di sanare la dolorosa ferita data dalla cancellazione di Silent Hills. Una ferita che continua a pulsare e a far male, anche oggi, dopo 7 lunghissimi anni.