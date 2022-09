Siccità: un fungo divora le fondamenta degli edifici antichi ad Amsterdam

Il caldo da record di questa estate ha causato un abbassamento dei livelli delle acque sotterranee nella città di Amsterdam. La conseguenza di questo è che i pali che sorreggono tanti degli edifici della città sono rimasti scoperti e un fungo ha cominciato ad attaccarle facendole marcire.

Un esempio è il museo Rijksmuseum, contenente circa 8’000 opere d’arte, il quale poggia su circa 8’000 pali di legno che, cominciando a marcire, lo hanno fatto affondare di circa 15 centimetri da un lato. Il legno comincia a perdere stabilità perché viene letteralmente divorato da questi funghi che sopravvivono grazie all’ossigeno.

Per salvare il museo Maarten Kuiper, idrogeologo della società di ingegneria Dareius, e il suo team hanno progettato un sistema in grado di recuperare acqua da uno stagno per evitare che il terreno sotto al museo si secchi. Il sistema, applicabile a tutti gli edifici, comprende una serie di sensori e pompe che permettono di capire se il livello dell’acqua si sta abbassando troppo, così da ridurre l’esposizione all’aria delle fondamenta degli edifici in periodi di grande siccità.

Il progetto però è molto costoso e nonostante esista un fondo nazionale per aiutare le persone in difficoltà, il costo ricade sui proprietari delle case.