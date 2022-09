James Earl Jones: un teatro di Broadway dedicato alla voce di Darth Vader e Mufasa

L'attore James Earl Jones ha avuto come tributo l'intitolazione di un teatro a Broadway. Ecco tutti i dettagli.

James Earl Jones è un attore che ha fatto storia, e che ha prestato la sua voce per alcuni dei personaggi più iconici della cultura popolare, in particolare possiamo menzionare Darth Vader e Mufasa de Il Re Leone. All’età di 91 anni il celebre attore ha avuto dedicato il nome di un teatro di Broadway.

L’ex Cort Theatre è stato rinominato The James Earl Jones Theatre. Alla cerimonia hanno partecipato Samuel L. Jackson, LaTanya Richardson Jackson, Brian Stokes Mitchell, Norm Lewis ed il sindaco di New York City Eric Adams.

Il direttore di Broadway, Kenny Leon, ha dichiarato:

Questo riconoscimento per noi vale tanto, non si riesce a pensare ad un artista capace di servire meglio l’America.

Si tratta del secondo teatro di Broadway dedicato ad un artista di colore, dopo l’ August Wilson Theatre. James Earl Jones non ha partecipato alla cerimonia, ma ha potuto fare una visita privata alla struttura l’8 settembre.

Ricordiamo che l’attore ha ottenuto due Tony Award, proprio grazie alle sua apparizioni a Broadway. Tra i suoi ruoli ricordiamo quello di Alex Haley in Radici – Le nuove generazioni, Thulsa Doom in Conan il barbaro e l’ammiraglio Greer in Caccia a Ottobre Rosso. Tra le commedie James Earl Jone ha partecipato a Il Principe cerca Moglie e Il Principe cerca Figlio.