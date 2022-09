iPhone 14: ecco i leak che si sono rivelati falsi

Mentre la maggior parte delle voci su iPhone 14, iPhone 14 Pro ed Apple Watch si sono rivelate accurate, comprese quelle dell’ultimo minuto sui Pro, ce ne sono state alcune che alla fine non sono andate a buon fine. Le pagine di MacRumors hanno raccolto le più importanti che non si sono rivelate corrette.

L’8 settembre 2021, il leaker di Apple Jon Prosser ha affermato che ‌iPhone 14 Pro‌ Max sarebbe caratterizzato da un retro piatto senza contorno per le fotocamere, una singola punch-hole, dei nuovi speaker e non solo, tutte novità errate.

Una voce all’inizio suggeriva che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarebbero stati offerti in una configurazione di archiviazione da 2 TB insieme all’opzione esistente da 1 TB. La logica era che con le fotocamere più avanzate, Apple avrebbe offerto un’opzione di archiviazione più ampia per fotografi e operatori video per archiviare contenuti ad alta risoluzione. Non è stato così perché Apple continua a offrire un’opzione da 1 TB come la capacità più alta mai vista su un iPhone con la serie ‌iPhone 14 Pro‌.

Era stato suggerito poi che ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max sarebbero stati offerti in un nuovissimo modello in titanio. Anche questo non si è rivelato essere il caso, con Apple che ha utilizzato gli stessi materiali su ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max dei rispettivi predecessori.

Si parlava poi del supporto al Wi-Fi 6E, come era stato suggerito anche per gli iPhone 12, altra novità non vera. Ming-Chi Kuo, circa due anni fa, ha fornito infine delle informazioni false per quel che concerne le migliorie delle fotocamere, in realtà poi aggiornate, ma non come descritto, il che è di sicuro strano per una fonte così autorevole.