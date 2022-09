Formiche: sostituiranno i pesticidi

Un recente studio consiglia come le formiche possono sostituire i pesticidi diventando un monitoraggio dei parassiti. Saranno una futura protezione per i raccolti.

Le formiche sulle piante sono un vantaggio e un’occasione speciale da sfruttare. Un recente studio ha valutato la possibilità di usare le formiche al posto dei pesticidi per controllare ogni tipo di parassito vegetale e gli afidi. Questo rimedio naturale è utilizzato in giro per il mondo come una sana protezione futura per i raccolti di grandi dimensioni.

Uno studio brasiliano ha scoperto 52 diverse istanze di formiche pesticide utilizzate in 17 tipi di raccolti diversi. Se le formiche sono sulle piante giuste non si interessano alle foglie o ai frutti, ma solo ai parassiti. Così possono fare da pesticida naturale senza l’effetto collaterale dei pesticidi veri e propri. Questi ultimi possono causare danni all’uomo e agli impollinatori della pianta e, inoltre, anche inquinare il terreno.

Si è scoperta anche l’efficacia delle formiche sulle piante, meglio se sono all’ombra rispetto a quando sono al sole. Sulle piante invece in cui c’è la cosiddetta melata (secrezione zuccherina) le formiche perdono più efficacia. In pratica, così invece di liberarsi dei parassiti, li allevano. Un modo per mangiare la sostanza di cui vanno ghiotte. In molti casi le formiche sono ancor più efficaci dei pesticidi. La sperimentazione continuerà dandoci ulteriori conferme sull’efficacia delle formiche nel proteggere i nostri futuri raccolti.