Daredevil: Charlie Cox definisce “surreale” il ritorno nei panni del personaggio

Charlie Cox vestirà di nuovo il costume di Daredevil nella serie TV di Disney+ intitolata Daredevil: Born Again. L’attore è già comparso in Spider-Man: No Way Home ed in She-Hulk, ma sarà con il telefilm in sviluppo che riprenderà a tutti gli effetti il ruolo che ha interpretato su Netflix. Rivestire i panni di Daredevil per Charlie Cox è un qualcosa di “surreale”, a detta dello stesso interprete.

Queste sono le sue parole a riguardo:

Come esperienza è stato un qualcosa di veramente surreale. Una grande emozione, e sono grato di tutto ciò. La scorsa sera ho incontrato alcuni sceneggiatori della serie TV, e dicevo “non possiamo iniziare il prima possibile?”

C’è molta attesa anche nello stesso Charlie Cox per Daredevil: Born Again, visto il successo del telefilm su Netflix. Daredevil: Born Again sarà una serie composta da ben 18 episodi, un numero decisamente alto, ancora più rispetto al telefilm Netflix che ne contava 13 a stagione. Il Daredevil di Charlie Cox comparirà anche nella serie Echo, e farà da doppiatore nella serie animata Spider-Man: Freshman Year. A sviluppare il telefilm su Daredevil ci saranno Matt Corman e Chris Ord.