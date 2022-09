Vertical farm: la più grande del mondo è a Dubai

Crop One Holdings è il vertical farm operator dietro il marchio FreshBox Farms. Al suo fianco Emirates Flight Catering (EKFC) è uno dei più grandi operatori di catering aerei del mondo. Entrambi hanno realizzato a Dubai la fattoria verticale più grande del mondo. L’impianto è di oltre 330mila piedi quadrati capace di produrre più di 2 milioni di libbre di verdure a foglia verde di alta qualità. Ciò usando il 95% di acqua in meno rispetto ai prodotti coltivati in campo.

La fattoria verticale è progettata per la produzione continua e monitorata di colture a foglia verde. La luce, l’acqua e i nutrienti vegetali devono essere davvero precisi. Le colture a foglia verde sono pulite, non devono essere lavate e la coltivazione è avvenuta senza pesticidi, erbicidi o prodotti chimici. Tutto si deve al sofisticato sistema di AI e a un team di esperti specializzati nel settore.

Siamo orgogliosi di portare la tecnologia best-in-class di Crop One in questo innovativo impianto di produzione alimentare insieme al nostro partner di joint venture. Emirates Crop One affronterà le crescenti sfide della catena di approvvigionamento e le questioni di sicurezza alimentare, introducendo al contempo milioni di nuovi consumatori ai vantaggi dei prodotti coltivati verticalmente. La nostra missione è coltivare un futuro sostenibile per soddisfare la domanda globale di cibo fresco e locale, e questa nuova vertical farm è la manifestazione di tale impegno.

Craig Ratajczyk, CEO di Crop One

La fattoria verticale è situata vicino all’aeroporto internazionale Al Maktoum al Dubai World Central. Tale posizione strategica permetterà la rapida consegna di prodotti freschi subito dopo la raccolta. Inoltre, verranno mantenuti il valore nutrizionale del cibo e la riduzione di emissioni di carbonio legate al trasporto. I prodotti coltivati saranno disponibili sui voli Emirates e su altre compagnie aeree, ma anche sugli scaffali dei supermercati con il marchio Bustanica.

Emirates Flight Catering guarda costantemente all’innovazione e ai modi per migliorare la nostra produttività, la qualità dei prodotti e dei servizi. Investendo per costruire e gestire la più grande struttura di agricoltura verticale del mondo, assicuriamo la nostra catena di approvvigionamento di verdure fresche di alta qualità e di provenienza locale, riducendo significativamente il nostro impatto ambientale.

Saeed Mohammed, CEO di Emirates Flight Catering

Attraverso la costruzione di questo impianto verticale innovativo si contribuirà a un’agricoltura più sostenibile e alla riduzione della CO2. Quest’ultima dovuta al trasporto degli alimenti, in particolare a Dubai, dove oltre la maggioranza dei prodotti freschi viene importata dall’Europa e dal mondo.