The Crown: visualizzazioni in aumento dell’800% dopo la morte di Elisabetta II

La morte di Elisabetta II ha portato ad un incremento anche dell’800% delle visualizzazioni su Netflix della serie TV The Crown. Come si poteva prevedere, la scomparsa della regina ha creato una grandissima attenzione nei confronti di tutti i contenuti che riguardano il personaggio, e del telefilm in particolare.

Secondo i dati che sono stati condivisi, tra il 9 e l’11 settembre nel Regno Unito l’incremento dell’audience nei confronti di The Crown è stato dell’800%, mentre negli Stati Uniti è aumentato di quattro volte rispetto ai giorni precedenti la morte della regina, ed in Francia l’aumento è stato del triplo. Rispetto alla settimana precedente la morte della regina, l’incremento generale dell’audience a livello mondiale per The Crown è stato di quattro volte superiore alla media dei sette giorni precedenti.

Nel frattempo, dopo la morte di Elisabetta II, le riprese della nuova stagione di The Crown sono state stoppate. Ecco le parole di Peter Morgan:

Stoppiamo le riprese per una questione di rispetto. The Crown è una lettera d’amore a Elisabetta II, e per il momento non voglio aggiungere altro, se non silenzio e rispetto. Mi aspetto che le riprese vengano fermate.

Attualmente sono in corso le riprese della sesta stagione di The Crown. Già nel 2016 il regista e coordinatore di tutto il progetto di The Crown, Stephen Daldry, si era espresso parlando del fatto che la serie TV fosse una lettera d’amore ed un tributo alla figura di Elisabetta II.