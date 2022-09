Stray: edizione fisica PlayStation 5 disponibile in pre-order su Amazon

La piattaforma di Amazon permette agli utenti di procedere con il pre-order di Stray per quel che concerne l’edizione fisica per PlayStation 5, presto disponibile a partire dalla giornata del 20 settembre 2022 dopo che il gioco in questione è stato un vero e proprio successo.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di procedere con il pre-order di Stray fin da subito, assicurandosi quindi di poter mettere mano sul gioco a tema felino nella sua versione fisica per PlayStation 5 fin da subito quando il day one sarà finalmente giunto nel giro di poco tempo.

Al momento, l’edizione fisica di Stray si trova in pre-order su Amazon al prezzo di 39,99€, con 6 carte con illustrazioni a colori che vengono incluse per tutti coloro che decideranno di mettere mano sul gioco, e con il prezzo minimo garantito nel caso in cui la cifra si abbassasse, con la compagnia che preleverà la somma minore di denaro in tal caso.

Parliamo del titolo a tema felino che ha saputo conquistare nel corso delle ultime settimane milioni di giocatori in tutto il mondo, con meccaniche semplici in un mondo cyberpunk pieno di segreti.

