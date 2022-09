Microsoft lancerà presto il nuovo Surface Pro 9?

A differenza di molti dei loro concorrenti, i tablet Surface basati su Windows di Microsoft raramente perdono molti dettagli mesi prima di un annuncio ufficiale. Ciò significa che non è del tutto sorprendente che non abbiamo sentito nulla di un potenziale modello Pro 9 quasi un anno intero dopo il debutto commerciale del Pro 8.

Con detta centrale elettrica di Surface Pro 8 che segue le orme di una generazione Pro 7 rilasciata nell’autunno del 2019, questo completo silenzio sul fronte delle voci avrebbe potuto suggerire che un’edizione Pro 9 non sarebbe arrivata fino al prossimo anno, ma le aspettative sono improvvisamente cambiate.

Questo perché il (quasi) sempre affidabile Roland Quandt ora afferma che un Surface Pro 9 con SQ3 “è davvero realtà”. Questo tweet un po’ vago e non estremamente rivelatore ci ha fatto capire che ci siamo persi un report molto succoso di Windows Central di circa una settimana fa che anticipava un grande cambiamento per la famiglia di hardware Microsoft Surface.

Apparentemente la società si sta preparando a fondere il summenzionato sequel di Surface Pro 8 con quello che sarebbe stato un Surface Pro X di terza generazione, rilasciando la formazione combinata sotto un unico nome durante questo autunno. Non sorprende che tale nome sia Surface Pro 9 e, come Roland Quandt oggi, Windows Central la scorsa settimana ha previsto configurazioni sia Intel che basate su ARM per questa indubbiamente impressionante alternativa all’iPad Pro di nuova generazione.