Intel Rapto Lake: i nuovi processori supportano fino a 8 GHz

AMD e la sua serie Ryzen potrebbero essere l’opzione preferita per gli appassionati del segmento PC, tuttavia, Intel vive ancora e domina buona parte del business, soprattutto quando si tratta di laptop.

AMD ha appena introdotto la serie Ryzen 7000 per desktop e Intel introdurrà presto le sue CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione, e per essere più precisi, il produttore di chip con sede negli Stati Uniti lancerà le sue nuove CPU nel prossimo mese, tuttavia, i primi dettagli sono stati rivelati durante l’Intel Tech Tour in Israele. Apparentemente, la nuova generazione non verrà a “giocare” con la concorrenza e batterà il record mondiale con il supporto della velocità di clock di 8 GHz.

Secondo i primi dettagli, il nuovo processore desktop Raptor Lake sarà più veloce del 15% con carichi di lavoro single-thread, inoltre sarà fino al 41% più veloce con carichi di lavoro multi-thread rispetto ad Alder Lake, e avrà la prima SKU a funzionare con una velocità di clock stock fino a 6 GHz.

Secondo la società, il chipset batterà il record mondiale con una velocità di clock di picco di 8 GHz. In effetti, questo è possibile solo per coloro che utilizzano una soluzione di raffreddamento ad azoto liquido, tuttavia, avrà ancora bisogno di 700 Mhz extra per raggiungere la velocità di clock di 8,7 GHz, che è il record del mondo reale. Partiamo dal presupposto che ciò è realizzabile solo con le CPU Intel Core i9.