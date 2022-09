Fioriture delle alghe: negli ultimi 30 anni la loro intensità è aumentata

I laghi di acqua dolce hanno visto un incremento delle fioriture algali estive in questi ultimi 30 anni. Le cause precise di questo fenomeno non sono ancora state chiarite, ma secondo una ricerca i laghi in cui queste fioriture sono aumentate sono quelli che hanno subito un aumento maggiore della temperatura.

La fioritura delle alghe è però un problema perché possono causare molti danni alla vita presente nei laghi e all’uomo a causa della loro crescita o di alcune popolazioni di fitoplancton che producono tossine. Nel 2016 e nel 2018 l’aumento di questo fenomeno ha costretto la Florida a dichiarare lo stato di emergenza.

Fino a ora gli studi sono stati limitati a brevi periodi di tempo o a determinati laghi e regioni, ma non era neanche stato approfondito il ruolo delle attività umane quali agricoltura e cambiamento climatico.

Lo studio effettuato dalla Carnegie Mellon University ha esaminato queste fioriture algali nei laghi d’acqua dolce negli ultimi 30 anni, utilizzando i registri della NASA e i dati satellitari del Landsat 5 dell’US Geological Survey. Il team ha analizzato questo fenomeno in 71 laghi di 33 paesi di 6 continenti.

Queste fioriture sono aumentate in due terzi dei laghi analizzati. I meccanismi che alimentavano questo fenomeno non presentano degli schemi ben precisi tra i laghi in cui sono peggiorate, ma i sei laghi che hanno visto un miglioramento sono quelli che hanno avuto un minore aumento di temperatura nel periodo estivo. Secondo i ricercatori questo indica che il cambiamento climatico può essere un probabile fattore che influenza la fioritura delle alghe.