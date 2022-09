The Serpent Queen: nuovo trailer e foto inedite della serie STARZPLAY

Da ieri 11 settembre, su STARZPLAY, possiamo scoprire la storia e l’ascesa di Caterina de’ Medici che, contro ogni previsione, divenne una delle sovrane più potenti e più longeve della storia francese in The Serpent Queen, serie in cui è interpretata da Samantha Morton (in versione adulta) e da Liv Hill (nella versione giovanile). Ecco dunque il nuovo trailer, appena rilasciato, e le foto inedite, insieme a un teaser della seconda puntata.

The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale con la sovrana stessa che, attraverso flashback, narra il suo passato e impartisce le lezioni che ha imparato alla sua nuova serva e confidente, Rahima. A 14 anni, la giovane orfana Caterina, viene data in sposa alla corte francese del XVI secolo. È infatti la nipote di Papa Clemente (interpretato da Charles Dance) il quale ha negoziato con il Re di Francia una ricca dote, un’alleanza geopolitica e l’aspettativa di molti eredi in cambio dell’unione in matrimonio con il suo secondogenito. Tuttavia, la prima notte di nozze, Caterina scopre che il marito è innamorato di Diane de Poitiers (interpretata da Ludivine Sagnier) una bellissima dama di compagnia con il doppio della sua età.

Con il futuro improvvisamente incerto e con poche speranze di concepimento, Caterina è costretta a capire rapidamente di chi può fidarsi – sia all’interno del suo entourage personale di cortigiani che tra i membri della corte reale – mentre supera in astuzia chiunque sottovaluti la sua determinazione a sopravvivere ad ogni costo.

STARZPLAY è disponibile per il download su Ios e Android, sui canali Prime Video, su Apple TV, Rakuten TV, Mediaset Infinity, Vodafone TV e su Smart TV tramite l’apposito tasto dal telecomando dei principali produttori di TV che consente agli utenti l’accesso diretto alla piattaforma.

