Sole: l’immagine più dettagliata arriva dalle Hawaii

La prima immagine della cromosfera del sole arriva direttamente dalle Hawaii. A catturarla è stato il telescopio solare Dkist (Daniel Ken Inouye Solar Telescope) il più potente telescopio solare, posizionato in un punto strategico ottimale per poter osservare la stella.

Il telescopio è situato in cima al vulcano Haleakala a Maui, nelle isole Hawaii a un’altitudine di 3084 metri in mezzo all’oceano, così da avere un cielo limpido sopra di lui e un’interferenza minima con l’atmosfera terrestre. Il telescopio, con il suo specchio largo 4,24 metri e un sistema di raffreddamento complesso, raccoglie più luce solare di tutti gli altri ed è in grado di produrre immagini del sole ad alta risoluzione e molto nitide.

La foto, che mostra una superficie di 82’000 chilometri quadrati circa, è stata scattata il 3 giugno Gli astronomi sono riusciti a riprendere a 150 milioni di chilometri di distanza i granuli della fotosfera prodotti dai flussi convettivi del plasma. Grazie a questo telescopio si potrà studiare meglio il campo magnetico solare e migliorare le previsioni sulla meteorologia spaziale.