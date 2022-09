Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur: il trailer della serie animata

Ecco il trailer di Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur, serie animata in uscita il 10 febbraio su Disney+.

Il 10 febbraio farà il suo esordio su Disney Channel e successivamente sulla piattaforma Disney+ la serie animata Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Il progetto arriva da Disney Branded Television.

Questo è il trailer.

La storia vede Lunella che diventa un’eroina a protezione della zona Lower East Side di New York. Il suo essere una tredicenne non le impedirà di fare la vigilante con al suo fianco un dinosauro da dieci tonnellate.

Nel progetto sono compresi come voci originali Diamond White che fa Lunella Lafayette e Fred Tatasciore come Devil Dinosaur, e Laurence Fishburne che fa da produttrice esecutiva e da voce di The Beyonder.

Il cast di ospiti vedrà personaggi importanti come Alison Brie (GLOW), Andy Cohen (Watch What Happens Live with Andy Cohen), Daveed Diggs (Broadway’s Hamilton), Maya Hawke (Stranger Things), Jennifer Hudson (Respect), Cliff “Method Man” Smith (Power Book II: Ghost), Cobie Smulders (How I Met Your Mother) e Wesley Snipes (Blade trilogy). E poi ancora ci saranno Omid Abtahi (The Mandalorian), Utkarsh Ambudkar (Ghosts), Michael Cimino (Love, Victor), Indya Moore (Pose), e Craig Robinson (The Office).

