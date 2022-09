iPhone 14 anche in abbonamento? “Entro la fine dell’anno”, promette un insider

Secondo il noto giornalista Mark Gurman, Apple non ha abbandonato l'idea di lanciare un abbonamento che include un iPhone 14 a scelta e Apple One.

Alla fine mercoledì scorso Apple non ha presentato anche il suo nuovo piano in abbonamento dedicato agli iPhone, ma secondo Mark Gurman il nuovo servizio verosimilmente arriverà comunque entro la fine dell’anno.

Secondo le indiscrezioni, da diversi mesi Apple starebbe valutando di lanciare un nuovo abbonamento. Sostanzialmente si tratterebbe di un super-bundle, che assieme a tutti i servizi inclusi nel piano Apple One includerebbe anche un iPhone a scelta del cliente.

Pagando una cifra fissa ogni mese diventerebbe possibile avere un iPhone 14 nuovo di zecca assieme a tutti gli altri servizi digitali di Apple: da Apple TV+ ad Apple Music, passando per iCloud, Apple Fitness e via dicendo. Al momento non conosciamo ancora il possibile prezzo dell’offerta, fermo e restando che dovrebbero esserci più opzioni a seconda del modello di iPhone 14 e 14 Pro a cui si è interessati.

Mark Gurman sostiene che il prezzo dell’abbonamento potrebbe essere estremamente competitivo. Anche perché già oggi Apple – negli USA e in alcuni altri paesi – consente di pagare mensilmente gli iPhone con la possibilità di cambiare telefono ogni anno.

Sempre secondo il giornalista, Apple ha preferito posticipare la presentazione del nuovo abbonamento per evitare che si creasse troppo caos attorno al D1 dei nuovi iPhone 14. Anche per questo, l’abbonamento verrà introdotto quando la domanda per gli iPhone 14 e 14 Pro sarà leggermente più bassa.