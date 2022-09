Il OnePlus 11 sarà fatto così? Tutto quello che sappiamo sul prossimo flaghsip

Uscirà ad inizio del 2023, ma il OnePlus 11 Pro si è già fatto vedere in alcuni render realizzati da Smartprix e OnLeaks. Il render si basa sui diversi rumor usciti in queste settimane.

Il design mostrato dai render recupera l’Alert Slider laterale, che era stato rimosso nell’ultimo OnePlus 10T. Torna – ovviamente – anche il marchio Hasselblad, produttore di fotocamere premium con cui OnePlus collabora ormai da diverso tempo.

Interessante il modulo fotografico, racchiuso in una forma circolare posizionata sul lato sinistro della scocca posteriore.

Ci si aspetta che il prossimo flaghsip di OnePlus monti il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. A questo si aggiunge un comparto fotografico garantito da tre fotocamere posteriori con flash LED e un display con selfie cam punch-hole e posizionata nell’angolo a sinistra.

Il OnePlus 11 Pro verrà probabilmente presentato tra gennaio e febbraio. Ricordiamo che il OnePlus 10 era stato presentato in anteprima per il mercato cinese, dove era uscito con diversi mesi d’anticipo rispetto all’Europa. Sarà così anche per il prossimo modello? Chissà, nel frattempo c’è chi sostiene che il nuovo falgship possa uscire addirittura in anticipo, a dicembre del 2022.