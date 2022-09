Bonus vacanza: incentivi per i viaggi in Piemonte

Offerti numerosi vantaggi per chi sceglie di passare la vacanza in Piemonte. Voucher e sconti prevedono un incentivo verso il turismo nella nostra amata penisola.

Nel 2021 aveva avuto gran successo con l’iniziativa Bonus vacanze. Si trattava di un voucher di 500 euro da spendere in tutta Italia all’interno di alberghi e di altre strutture di ricezione turistica. Un input per il turismo e un modo per scoprire nuovi viaggi nella meravigliosa penisola italiana.

Tale vantaggiosa iniziativa però non si è ripetuta nel 2022 in tutta Italia. Solo alcune regioni in piena autonomia hanno stanziato fondi per consentire ai turisti di poter godere di voucher e agevolazioni. Il Piemonte si è contraddistinto e ha fatto partire voucher vacanza con la formula 4×2. In parole povere, chi fa la prenotazione di un soggiorno di 4 notti in qualsiasi struttura di ricezione turistica regionale dovrà pagarne solo due. In pratica, due notti sono gratis. Una notte offerta dalla Regione e una dall’albergo fino ad arrivare a 450 euro.

La nuova formula punta a incentivare una permanenza più lunga sul nostro territorio che solitamente si attesta a una media di quasi tre notti. Il voucher vacanza, dopo il successo avuto negli anni passati, continuerà ad essere uno stimolo in più per scegliere il Piemonte, che questa estate è tra le mete favorite dopo quelle del mare.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

I pacchetti potranno essere comprati e usati fino al 30 giugno 2023. Il pacchetto può essere anche acquistato e regalato. Il Piemonte, inoltre, permette ai suoi visitatori di poter fare nuove esperienze a prezzi scontati tramite i Voucher esperienza. Questi consentono di pagare con uno sconto fino al 50% attività e servizi per arricchire la vacanza nella regione. Fra le scelte acquistabili: escursioni nelle Alpi Biellesi, sul Lago Maggiore, tra Cuneo e Torino, in Val di Maira e nelle Valli del Lanzo. Una speciale possibilità per l’organizzazione di una gita fuoriporta visitando bellezze della regione italiana.