Avatar 4: iniziata la produzone del quarto film

Dal palco del D23 il regista James Cameron ha parlato della lavorazione dei film di Avatar, annunciando che Avatar 4 è entrato in produzione. Il regista si è collegato alla manifestazione direttamente dalla Nuova Zelanda, dove sono in corso i lavori dei lungometraggi della saga.

E mentre il secondo capitolo della saga di Avatar è in post-produzione, le riprese del terzo sono in corso, e, come dicevamo, i lavori su Avatar 4 sono appena iniziati. Lo stesso James Cameron ha dichiarato:

Sono entusiasta che siano finiti i lavori sul secondo film, so che il pubblico attendeva da tanto tempo. Vi mostreremo qualcosa oggi, e deciderete se ne vale la pena.

Nel filmato di anteprima che è stato mostrato si vede Na’vi che naviga nel mondo di Pandora, successivamente si vede il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, Grace Augustine. E poi ancora si è visto un combattimento nella foresta di Pandora, una discussione tra i personaggi di Zoe Saldana e Sam Worthington, oltre ad un ulteriore sguardo a Na’vi.

Ricordiamo che Avatar, l’epica avventura diretta da James Cameron e film di maggior successo di tutti i tempi, nonché vincitore del Premio Oscar nel 2009, tornerà il 22 settembre nelle sale italiane, anche in una straordinaria versione 4K HDR.