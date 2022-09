Huawei lancerà le sue scocche per il 5G ad ottobre?

Pochi giorni fa, il colosso cinese Huawei ha rilasciato ufficialmente la serie Huawei Mate 50, questa serie di punta è finalmente arrivata dopo una lunga attesa ed ha quattro modelli tra cui Huawei Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design. Tra questi, le serie Huawei Mate 50 e Mate 50 Pro sono dotate di immagini XMAGE ultra ottiche, vetro Kunlun ultra affidabile e un sistema HarmonyOS 3.0 preinstallato.

A parte il Mate 50E che utilizza un chip Snapdragon 778G, gli altri modelli sono dotati del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, tuttavia, è importante notare che i chip non supportano direttamente il 5G e per utilizzare la rete 5G su questi smartphone, gli utenti dovranno acquistare separatamente una scocca 5G.

Secondo il blogger tecnologico Weibo, @Factory Director Shiguan, il case di rete 5G per la serie Huawei Mate 50 sarà ufficiale probabilmente intorno a ottobre, inoltre ha affermato:

Per la gente comune, il 5G è solo un cambiamento nella velocità di download. Il 4G di Huawei è in realtà 4G+ e la velocità di download non è molto più lenta.

Ricordiamo che tre differenti case di comunicazione 5G per la serie Mate 50 hanno già l’approvazione del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese, inoltre questi case sono per Huawei Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche. Huawei P50 Pro aggiorna con successo la rete di telefonia mobile da 4G a 5G e lo fa utilizzando un chip eSIM incorporato e un modem 5G nella custodia del cellulare. Il case 5G per il P50 Pro è sviluppato e prodotto da Digital Source Technology, i dati di configurazione ufficiali mostrano che la cassa di comunicazione per il 5G pesa circa 52g, con questa che ha anche uno spessore di circa 3,2 mm con colori abbinati.