Google Pixel 7: mostrati i colori dei nuovi smartphone

Oltre a confermare il marchio "Tensor G2" come parte dell'annuncio dell'evento del 6 ottobre, Google ha mostrato le opzioni di colore per Pixel 7 e 7 Pro.

Quando la pagina di Pixel 7 ha debuttato per la prima volta a maggio, Google ha presentato principalmente un paio di video di “primo sguardo” e ha parlato del “SoC Google Tensor di nuova generazione” in quanto consente ancora più utili e personalizzati funzionalità per foto, video, sicurezza e riconoscimento vocale.

Quest’ultima sezione è stata aggiornata martedì con il nome “Google Tensor G2” e una rappresentazione stilizzata del chip. Google ha anche aggiunto un modo per visualizzare completamente i tre colori in cui sarà offerto ogni telefono. In precedenza, avevamo solo scatti lontani dell’intera gamma, ma ora abbiamo le immagini posteriori.

Obsidian (nero) e Snow (bianco) sono gli stessi sui due telefoni, ma le barre della fotocamera differiscono in quanto quella del Pixel 7 Pro è lucida (come i suoi lati). Il Pixel 7 più piccolo opta per un trattamento opaco, mentre questi scatti frontali fanno sembrare la barra meno curva ai lati rispetto alle anteprime originali. Il dispositivo più grande è di colore verde intenso con una striscia della fotocamera e lati dorati lucidi, mentre la barra è di bronzo.

Queste foto ravvicinate consentono anche di vedere una banda dell’antenna centrata sul bordo superiore di entrambi i telefoni, ad ogni modo Google descriverà in dettaglio i Pixel 7 e 7 Pro il 6 ottobre.