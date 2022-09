Crostacei sanguisughe: bagnanti attaccati in California

Sono creature della dimensione di appena 1 centimetro che sembrano apparentemente innocue, eppure possono essere veramente fastidiose, soprattutto in branco. Questi piccoli animali, chiamati Excirolana chiltoni, hanno una forte predilezione per il sangue umano.

In California, sulle coste di San Diego, branchi di migliaia di esemplari di queste creature stanno attaccando i bagnanti, lasciando i loro piedi coperti da dolorosi anche se microscopici, morsi insanguinati. Questi crostacei sono molto diffusi lungo le coste degli Stati Uniti anche attaccano raramente gli esseri umani.

La specie Excirolana chiltoni appartiene all’ordine degli isopodi, comprendente oltre 10’000 specie terrestri e marine, e sono crostacei che arrivano appena alla lunghezza di un centimetro e, solitamente, si nutrono di carcasse di pesci morti. A quanto pare, però, ella loro dieta rientrano anche sangue e carne umana.

Il morso di uno solo di questi crostacei non attira la nostra attenzione, però quando sono in branchi di migliaia di esemplari (branchi che possono raggiungere anche 10’000 di questi esemplari in alcuni periodi) si possono notare molto di più. Non si conosce ancora la causa di questi aumenti improvvisi nel numero di esemplari, ma sembra avvenire in modo periodico. L’ultimo caso noto di attacchi di branchi di questi crostacei risale al 1993.