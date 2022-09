Cancro: numerosi i casi di sviluppo prima dei 50 anni

I ricercatori hanno analizzato ben 14 tipi di tumori per averne i risultati di incidenza a livello mondiale. Hanno riscontrato che negli ultimi decenni c’è stato un aumento del cancro negli adulti con meno di 50 anni. Per questo hanno voluto indagare sulle cause di questo particolare fenomeno. Gli esperti hanno esaminato i vari fattori di rischio come fumo, obesità e alcol. Inoltre, hanno preso in considerazione caratteristiche cliniche e biologiche confrontando tumori precoci e tardivi.

I ricercatori ipotizzano quindi che dieta e stile di vita sempre più occidentali diffusi in paesi a basso e medio reddito possano essere la causa. In pratica, contribuiscono ad aumentare i tumori negli adulti under 50. Gli studiosi della ricerca dichiarano come 8 dei 14 tipi di cancro presi in esame siano associati all’apparato digerente. In effetti, viene coinvolto il microbiota intestinale che influisce in modo diretto sullo stile di vita umana. C’è da precisare che lo studio non è completo e ha dei limiti da approfondire e risolvere.

Senza tali studi è difficile identificare ciò che qualcuno che ha il cancro ha fatto decenni fa o quando era un bambino. Gli studi di coorte longitudinali non solo sono più convenienti considerando i molti tipi di cancro che devono essere studiati, ma credo che ci forniranno informazioni più accurate sul rischio di cancro per le generazioni a venire.

Tomotaka Ugai, responsabile dell’analisi