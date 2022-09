Werewolf by Night: il trailer del film horror Marvel in uscita su Disney+ a ottobre

I Marvel Studios hanno condiviso il trailer di Werewolf by Night, il lungometraggio in uscita su Disney+ il 7 ottobre.

Dopo WandaVision i Marvel Studios sono pronti a offrire un altro approccio piuttosto originale e unico grazie al film Werewolf By Night, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 7 ottobre. Durante il D23 Expo è stato mostrato il trailer del lungometraggio.

Ecco il trailer.

Il filmato è piuttosto suggestivo, e rispetta ciò di cui si era vociferato, ovvero un lungometraggio che avrebbe omaggiato lo stile cinematografico horror anni cinquanta, con un bianco e nero piuttosto intrigante.

Il compositore Michael Giacchino sarà il regista del film horror Marvel Werewolf by Night. Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal saranno i protagonisti del film Marvel Werewolf By Night. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly dovrebbe essere Nina Price, il personaggio che si trasforma in Vampire by Night.

Il character protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.