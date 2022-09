The Mandalorian 3: il teaser trailer della terza stagione della serie Disney+

Ecco il teaser trailer di The Mandalorian 3, la terza stagione della serie TV con protagonista Pedro Pascal in uscita a febbraio 2023 su Disney+.

Il Mandaloriano e Grogu sono ritornati nel teaser trailer che è stato mostrato durante il D23 Expo di The Mandalorian 3. Pedro Pascal veste i panni del personaggio Din Djarin, un cacciatore di taglie che si muove nell’universo di Star Wars.

Ecco il teaser trailer di The Mandalorian 3.

Nel filmato possiamo vedere anche l’armaiola interpretata da Emily Swallow, il personaggio di Bo-Katan i cui panni sono vestiti da Katee Sackhoff. Nel teaser viene presentato anche il ritorno di Carl Weathers, Paul Sun-Huyng Lee, Amy Sedaris e Omid Abtahi. In tutto ciò non è stato mostrato Christopher Lloyd, che vestirà i panni di un character che non è stato ancora rivelato.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

L’uscita dei nuovi episodi del telefilm The Mandalorian è prevista sulla piattaforma streaming Disney+ per febbraio 2023.

Potrebbe interessarti anche questa news su The Mandalorian: