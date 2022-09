Samsung continua a prendere in giro Apple: arrivano i commenti dei fan

Samsung sta rilasciando dei post in cui si trova a prendere in giro Apple, ovviamente i fan del colosso di Cupertino non l'hanno presa bene.

Samsung è di sicuro nel campo mobile una delle compagnia maggiormente avanzate per quel che concerne le tecnologie utilizzate nei propri telefoni, e non è di conseguenza strano che la stessa si trovi a vantarsi dei propri progressi in tal senso di tanto in tanto. Quella che è strana, è la vera e propria crociata contro Apple che la compagnia ha fatto iniziare di recente.

Trattandosi di un produttore Android e del colosso di Cupertino, è ovvio che dell’ “astio” sia presente, ma in questo caso parliamo proprio di vere e proprie prese in giro ad Apple con immagini che mostrano i propri risultati, più avanzati di molto rispetto a quanto realizzato da Apple.

Parliamo nello specifico di una presa in giro per quel che concerne le fotocamere, come potete vedere in testa all’articolo, con una battaglia per quel che riguarda gli MP dei dispositivi, e anche di foto relative ai pieghevoli, su cui Samsung è ormai avanti di molto tempo.

Ovviamente alcuni commenti di guerra fra i brand risultano esilaranti, e non è al momento chiaro per quale motivo in vista dell’evento Apple, Samsung abbia deciso di rispondere alle novità degli iPhone 14, con il tutto che è già avvenuto in passato ma non si faceva vedere da tempo.