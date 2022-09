Invecchiamento: smartphone e pc potrebbero velocizzare il processo

Smartphone e PC al giorno d’oggi sono dispositivi diventati essenziali e molto usati nella quotidianità: ci servono per lavorare, per informarci o per anche per svago. Usare eccessivamente questi dispositivi può portare a problemi di obesità, disturbi del sonno e dell’umore. Recentemente, uno studio americano ha evidenziato come l’uso prolungato di cellulari e computer, esponendo per un tempo prolungato alla luce blu le persone, potrebbe alterare il metabolismo cellulare a punto da rendere più rapido il processo di invecchiamento.

I dati su cui si basa lo studio sono stati ottenuti su drosofile, anche conosciuti come moscerini della frutta, e non su esseri umani. Le drosofile, per quanto abbiano un organismo estremamente diverso dal nostro, sono comunque un modello molto usato nella ricerca degli effetti fisiologici causati da abitudini e sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

I moscerini sono stati esposti per due settimane a una luce blu ad alta intensità per poi confrontare i metaboliti presenti nella loro testa con quelli di un gruppo di controllo di drosofile tenuto al buio.

Nel gruppo esposto alla luce blu si è evidenziata una quantità maggiore di succinato rispetto al gruppo di controllo. Questa molecola è responsabile della crescita delle cellule. Sono stati trovati però anche bassi livelli di molecole fondamentali per la comunicazione tra i neuroni quali il glutammato. Questa situazione potrebbe portare a una morte prematura delle cellule e un conseguente invecchiamento precoce.