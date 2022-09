Instagram lancerà presto i test sui report

Come di recente approfondito sulle pagine di TechCrunch, in seguito a una conferma da parte di Meta in merito alla funzionalità in questione arrivata via email, la compagnia è al momento pronta ad avviare la fase di testing dei repost sulla piattaforma di Instagram.

Si tratta di una novità di cui si sapeva ormai da molto tempo, grazie al fatto che il tutto era trapelato, e ora la compagnia ha avuto modo di approfondire la situazione, ecco quanto dichiarato a TechCrunch in merito alla questione:

Stiamo esplorando l’abilità di ricondividere i post nei feed, in maniera simile a quanto avviene con le storie, cosicché le persone possano condividere quello che è in linea con loro, e i creatori originali vengano accreditati per il proprio lavoro. È nei nostri piani iniziare i test della funzionalità con un numero ridotto di persone.

Dopo che Matt Navarra ha approfondito il tutto con uno screenshot che mostrava la feature dei repost, sappiamo che verosimilmente il tutto apparirà sui profili delle persone assieme agli altri contenuti come post, reels e foto in cui c’è il proprio tag.

Seppur al momento il tutto non sia disponibile, ci sono persone che utilizzano app di terze parti al fine di procedere con operazioni di questo tipo, e di sicuro la compagnia vuole rendere il tutto facile e automatico.