Samsung Galaxy S23: i telefoni avranno quasi gli stessi schermi della serie S22?

La serie Samsung Galaxy S23 a quanto pare offrirà dei miglioramenti solo relativi per quel che concerne gli schermi, come anticipa il leaker Ice Universe.

Mentre non sappiamo ancora quando finalmente Samsung avrà modo di rilasciare la serie degli S23, di sicuro avremo a che fare con delle novità nel giro di qualche tempo con delle novità da parte della compagnia. Emergono ovviamente i primi leak in tal senso tuttavia, con il noto utente Ice Universe che ha avuto modo di parlare dei prossimi S23.

Stando a quanto anticipato, S23, S23+ e S23 Ultra avranno le stesse dimensioni già viste con la precedente serie, con quindi display da 6,1 pollici FHD per gli S23, seppur si parla di dimensioni leggermente più aumentate.

Passando agli S23 dovremmo trovare un display da 6,6 pollici FHD, con ancora una volta dimensioni diverse. Finiamo poi con gli S23 Ultra, che a quanto pare avranno un display da 6,8 pollici e risoluzione QHD come i precedenti.

Per quel che riguarda i miglioramenti, possiamo invece aspettarci uno schermo piatto per gli ultra e dei nits di luminosità aumentati per i vari modelli, seppur ovviamente si parli di miglioramenti solamente relativi. Al momento abbiamo a che fare con sole indiscrezioni, attendiamo di conseguenza delle novità da parte della compagnia in via ufficiale.