MUSA: all’opera per la trasformazione dell’area metropolitana milanese

Il progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) nato da una collaborazione tra Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, università Bocconi e l’Università Statale di Milano, ha lo scopo di convertire la zona metropolitana di Milano in un ecosistema di innovazione.

Il progetto, finanziato con 110 milioni di euro provenienti dal Pnrr, dovrà essere un modello replicabile su scala nazionale ed Europea e, tra le tante cose, consentirà di sviluppare delle soluzioni per la gestione dei rifiuti e per l’energia rinnovabile, studiare nuovi modelli di mobilità sostenibile e ottimizzare l’uso dei big data per migliorare la salute dei cittadini.

MUSA gestirà, coordinandosi con i vari atenei, la ricerca e l’innovazione in 6 ambiti specifici di intervento. In primis l’attività di rigenerazione urbana, passando dal monitoraggio del paesaggio cittadino, fino allo sviluppo della mobilità green.

Ma è anche importante l’uso dei big data per la medicina di precisione e la didattica innovativa rivolta agli specializzandi riflettendo l’innovazione tecnologica. Altro settore importante riguarda la promozione del trasferimento tecnologico e dell’imprenditorialità high tech, oltre a toccare temi di finanza sostenibile per i settori di moda, lusso e design.

Alla presentazione i rettori dei quattro atenei coinvolti: Giovanna Iannantuoni (Milano-Bicocca), Elio Franzini (Università Statale di Milano) e Gianmario Verona (Università Bocconi). I ricercatori coinvolti sono 840, di cui il 41% donne e 96 giovani. Ma ci sono altri 160 posti da ricoprire riservati a giovani ricercatori.