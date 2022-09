Medusa immortale: decifrato il suo genoma

Gli studiosi hanno analizzato la medusa immortale per trovare nuove terapie contro le malattie che causano l’invecchiamento precoce.

La medusa immortale è una specie che diventando vecchia ha la particolare capacità di tornare giovane. Gli scienziati stanno studiando l’esemplare per comprendere se possono ricavarne armi per malattie causanti l’invecchiamento precoce. Gli studiosi sono riusciti a decifrare il suo genoma aprendo strade a nuove scoperte. Si è sequenziato il genoma dell’animale confrontandolo con la sua sorella mortale, la medusa Turritopsis rubra.

Il segreto della medusa immortale è la transdifferenziazione cellulare. Si tratta di un processo tramite cui le cellule rilevano se mancano parti del corpo. Poi le modificano per far sì che crescano di nuovo. Le differenze della medusa immortale consistono in geni associati alla replicazione e riparazione del Dna. Inoltre, anche al rinnovo delle cellule staminali, alla riduzione dell’ambiente cellulare ossidativo e della comunicazione intercellulare. Negli umani tali fattori equivalgono a longevità e invecchiamento sano.

Il genoma della medusa immortale permette quindi una funzione di ringiovanimento. Le cellule della medusa immortale hanno il ruolo di riprogrammazione e la capacità di diventare nuove cellule del nuovo organismo. La medusa immortale ha una doppia dotazione delle copie di geni associati alla riparazione e protezione del Dna. Queste producono proteine utili alla protezione e riparazione del corpo. Ecco quindi scoperta la plasticità cellulare che permette ad alcuni organismi di dare una speranza all’invecchiamento precoce degli umani.