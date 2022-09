Little Nightmares arriverà su piattaforme mobile questo inverno

Little Nightmares si appresta ad approdare su dispositivi mobile. Lo ha annunciato il team di sviluppo, Tarsier Studios, svelando che il gioco sarà disponibile su iOS e Android questo inverno, ossia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Per chi non conoscesse il gioco, in Little Nightmares ci troviamo ad impersonare Six, una bambina costantemente avvolta in un impermeabile giallo che si sveglia all’improvviso nelle profondità delle Fauci, un tetro resort sottomarino gestito da creature dalle sembianze deformi e mostruose.

Il gioco si distingue per il suo stile grafico peculiare e per le atmosfere da fiaba oscura, sempre in bilico tra il gotico e l’onirico burtoniano. Si tratta di un particolare platform ricco di rompicapi e scenari angoscianti che spinge il giocatore ad avventurarsi in questa bizzarra ambientazione tra enigmi e figure inquietanti.

Al momento, vi ricordiamo che Tarsier Studios non ha ancora annunciato una data d’uscita della versione mobile del gioco. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali.